شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن بدء التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى بحى العجوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه فى إطار خطة الدولة لتحسين الأداء ورفع كفاءة العمل وتسهيل الإجراءات الخاصة بحصول المواطنين على الخدمات المقدمة بالمصالح الحكومية، تم إطلاق التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى بحى العجوزة بعد الانتهاء من أعمال التطوير والميكنة الخاصة به إلى جانب عقد الدورات التدريبية لتأهيل الكوادر البشرية العاملة بالمركز وإثقال إمكاناتهم بالمهارات اللازمة، لاستقبال وبحث احتياجات المواطنين وتلبيتها بجودة وكفاءة توفيراً للوقت والجهد.

وفى سياق متصل، أكدت المحافظة فى بيان اليوم، تصدى مركز ومدينة البدرشين لـ4 حالات بناء مخالف ، الحالة الأولى سور خاص بهنجر، والثانية أعمدة تمهيدا لبناء منزل، والثالثة والرابعة لأعمال حفر وتشوينات تمهيداً للبناء، حيث تم إيقاف الأعمال ومصادرة مواد ومعدات البناء والتحفظ على الملاك من قبل قوات الأمن المرافقة، وخلال حملة مسائية لرصد مخالفات الإجراءات الإحترازية وتجاوز مواعيد الغلق تم غلق وتشميع نادى وكافيه شهير بالمدينة ومطعم كشرى ومكتبة و محل موبايلات ومعرض للسيارات ومصادرة 28 حالة إشغالات متنوعة، كما تم تجريد ورش شوارع ( بورسعيد، عباس عنانى، طريق المقابر، المساكن، الإمام الشافعى ) ورفع 95 طن مخلفات بنطاق قرى وشوارع المدينة.

وأسفرت حملة مسائية بنطاق مركز ومدينة الحوامدية عن غلق وتشميع 2 مقهى ومغسلة وورشة ميكانيكا، ومصادرة 18 شيشة و 51 كرسى و 2 أنبوبة بوتاجاز و 3 سماعات و ثلاجة وتحرير 3 محاضر إشغال طريق و3 محاضر عدم إرتداء الكمامة، إلى جانب إزالة حالة بناء مخالف بقرية منى الأمير، وإصلاح أعطال مياه بشوارع ( جامع الصفا، مسجد محمد عبده، أبوخضرة ) بعرب الساحة، وتسليك شبكات الصرف الصحى بشوارع ( محطة المياه، عزبة خطاب، الرحمة، أبو أشرف، جمال عبدالناصر)، ورفع 114 طن مخلفات من مختلف قطاعات المدينة.

وبنطاق حى الوراق أسفرت الحملات عن غلق وتشميع قاعة للأفراح، وتحرير 14 محضر مخالفة متنوع ومصادرة 57 كرسى و 45 شيشة و 2 ترابيزة ( بينج بونج ) وماكينة لصنع المفاتيح و2 جهاز للتمارين الرياضية و شاشة عرض وميزان كهربائى و مرجيحة و3 أنبوبة بوتاجاز.

وفى ذات الإطار، شن مركز ومدينة منشاة القناطر عدد من الحملات والتى أسفرت عن تحرير 12 محضر غلق و 6 محاضر إشغال طريق و 4 محاضر عدم ارتداء الكمامة ومصادرة مجموعة من المصبوطات والتى تم إيداعها مخازن المدينة.

وقامت أجهزة مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى بتوجيه عدد من حملات المتابعة والرصد والتى أسفرت عن غلق تشميع 2 مقهى بشارع الجمعية و تحرير 6 محاضر عدم إرتداء الكمامة.

كما وجه حى الهرم بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بالجيزة حملة نظافة لرفع المخلفات بالممشى السياحى بالمنصورية وشوارع المجزر الألى والأربعين وسفنكس وإمتداد شارع ترسا.

وأجرى مركز ومدينة العياط حملات الصيانة الدورية لرفع كفاءة منظومة الإنارة بقرية الناصرية، بالإضافة لرفع كفاءة منظومة النظافة بمختلف القطاعات، كما تم رفع 440 طن مخلفات بنطاق قرى مركز ومدينة أوسيم و 11 طن بنطاق قرى مركز ومدينة منشأة القناطر.