شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تلزم صاحب عمل فى إيطاليا بمصروفات علاج عامل مصرى فقد أطرافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة بميلانو- إيطاليا نجح فى تحمل صاحب عمل (جزار) تعويض عامل مصرى مصاريف علاجه كاملا خلال فترة علاجه دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، فى بيان، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بميلانو بمتابعة شكوى أحد العاملين المصريين لدى صاحب العمل الذى يعمل لديه، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا ، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وقال عزت عمران رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو في تقريره لوزير القوي العاملة: إن السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو تابع مع المكتب شكوي الشاب "رجب.أ.ع" من طلخا - محافظة الدقهلية والذي ظهر بفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يتظلم من أنه أثناء عمله في محل جزارة وفرم اللحوم تم فقد أطراف أصابعه داخل المفرمة لوصولها للأجزاء الخاصة بفرم اللحوم، وأنه لم يحصل على حقوقه من صاحب العمل.

ولفت عزت عمران إلى أنه تدخل على الفور واتصل بالعامل والتقي به المكتب العمالي بالقنصلية للاطمئنان عليه والاستماع إلى شكواه وتم التواصل مع صاحب العمل الذى أبدى استعداده للحل الودى وتعويض العامل وتحمل مصاريف علاجه، وتم ترتيب لقاء بالمكتب بين الطرفين للوصول لحل ودي في وجود شخصيات من الجالية المصرية.