القوى العاملة: تعيين 1126 شاباً بينهم 8 من ذوي الهمم بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية 1126 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 8 من ذوي الهمم والعزيمة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3368 شاباً منهم 37 من ذوي القدرات، وتوفير 45 فرصة عمل.

وأوضح الوزير، أن المديرية صرفت منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 22 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ 7 عمال، و 4000 جنيه لـ 2 آخرين رعاية صحية، فضلاً عن تسجيل 55 عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.

وقال أحمد القللي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أبريل الماضي- إن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات في مجال التفتيش العمالي على 937 منشأة وتم القيام بـ32 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 5 ندوات توعية، بالإضافة إلى تلقي 148 شكوى عمالية تم تسوية 2 شكوى منها، وإحالة 29 شكوى منهم للقضاء وجهات أخرى، وما زالت 51 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

وفي مجال استخراج تراخيص عمل الأجانب، استقبلت المديرية طلبات 7 فلسطينيين، وتجديد 3 تراخيص أخرى، واستخراج 971 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني انتهت المديرية من 8 دورات تدريبية في مجال التدريب التحويلي لـ 82 متدرباً و2 دورة تدريبية في وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بإحدى قرى المحافظة لـ 24 متدرب ومتدربة.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 390 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.