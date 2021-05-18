"شرس".. أول تعليق من "الطب البيطري" على التهام كلب لطفلة بمدينة المستقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تداول عديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يظهر فيه قيام أحد الكلاب الضالة بعقر طفلة بمدينة المستقبل التابعة لمحافظة القاهرة.

وكشف الدكتور صبري زينهم، مدير إدارة الطب البيطري بالقاهرة، تفاصيل واقعة عقر طفلة بمدينة المستقبل، عبر تلقي بلاغات من الأهالي بالمدينة، موضحًا أنها ليست الحالة الوحيدة التي تتعامل معها المديرية.

وقال زينهم، في تصريح خاص أدلى به إلى "الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، إنه تم إرسال فريق طب بيطري، أمس، بالتنسيق مع جمعيات أصدقاء الحيوان، مشيرًا إلى أن الكلب الذي عقر البنت شرس وليس كلبًا يحمل فيروس السعار؛ لأن الكلب السعار يعقر الإنسان ثم يموت الكلب، ولكن الكلب ظل حيًّا.

وأضاف مدير "الطب البيطري" بالقاهرة أنه تم تشكيل لجنة تقصي حقائق وتم التأكد من وجود الكلب وتم التعامل معه ومع كلب آخر يحمل صفة الشراسة، لافتًا إلى أنه تم نقل مجموعة من الكلاب غير الشرسة خارج المنطقة المأهولة بالسكان، بالتنسيق مع جمعيات أصدقاء الحيوان، بعد تطهيرها وتطعيمها.

ونوه زينهم بأنه يتم التعامل مع الكلاب الضالة "الشرسة"، التي تحمل فيروس السعار، طبقًا لقانون وزارة الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والقرار رقم 35 لسنة 1976، مضيفًا أن هذه الكلاب ليس لهم أصحاب تتم محاسبتهم، ونقوم بالتعامل معها لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.