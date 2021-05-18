تأييد أحكام المؤبد والمشدد على المتهمين بـ"أحداث السفارة الأمريكية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، برفض طعن المدانين بقضية "أحداث السفارة الأمريكية الثانية"، وتأييد الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات.

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت أحكاما بعاقبة متهم بالسجن المؤبد، والمشدد 15 عاما لـ14 متهمًا، فيما قضت بالسجن 7 سنوات لحدث، بالإضافة لبراءة متهم، في إعادة محاكمتهم بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية".

وكانت الجنايات قد قضت بمعاقبة متهمين اثنين بالإعدام شنقا، ومتهم "حدث" بالسجن لمدة 10 سنوات، وعاقبت 14 متهما حضوريًا بالسجن المؤبد، كما عاقبت 6 متهمين آخرين غيابيا بالسجن المؤبد، وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين الذين يعاد محاكمتهم.

وسبق أن أسندت النيابة للمتهمين تهم التجمهر، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبدالنبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، وحيازة الأسلحة.