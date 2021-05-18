الأمن يضبط 10 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية لاستخدامها في التشاجر بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط 10 أشخاص، بحوزتهم أسلحة نارية قاموا بإعدادها لاستخدامها في التشاجر بين عائلتين.

وتبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بإحدى القرى بدائرة المركز، والعثور على جثة أحد الأشخاص مقيم بذات القرية وبها عيار ناري، وبسؤال والد المتوفى (مزارع، مقيم بذات القرية) اتهم كلٍ من (مزارعان، مقيمان بذات القرية)، بإطلاق أعيرة تجاه نجله وإحداث إصابته خلال مشاجرة بينهم لخلاف على قطعة أرض بذات القرية ما أدى لوفاته.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمان وبحوزتهما السلاحين المستخدمين (2 بندقية آلية) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وبتكثيف الجهود وردت معلومات مفادها قيام عائلة المتوفى بتجهيز أسلحة نارية للنيل من "عائلة المتهمين"، على الفور قام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بتوجيه حملة أمنية استهدفت أفراد العائلتين، أسفرت جهودها عن ضبط (10 قطع سلاح ناري– كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (10) متهمين.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة في أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها والنهج الاستباقي لمنع الجريمة قبل وقوعها، واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.