"جنح الطفل" تودع المتهم بالاعتداء على طالب في منشأة القناطر دار رعاية اجتماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنح الطفل، اليوم الثلاثاء، المتهم بالاعتداء على الطالب "مروان سيد" غيابيًا بإيداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه ثبت لديها يقينًا أن المتهم أحدث عمدًا بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق.

وكان والد الطفل الضحية حرر محضرًا اتهم فيه طالب يبلغ من العمر 15 عامًا في المرحلة الإعدادية، بالاعتداء على نجله بالضرب وإصابته بجرح قطعي في منطقة الوجه بسلاح أبيض.

وجاء في المحضر الذي حرره والد الضحية، أنه فوجئ بنجله "مروان" عائدًا إلى المنزل ووجه غارقًا في الدماء، فاصطحبه على الفور إلى المستشفى، وتبين إصابته بجرح قطعي في الوجه، جراء الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وتم إعداد تقرير طبي بحالته أرفق في المحضر.

وتابع والد الطفل في المحضر المحرر بقسم شرطة منشأة القناطر، أن نجله أخبره بأن زميله اعتدى عليه بسلاح أبيض بسبب خلافات سابقة بينهم، وأنه تكرر اعتدائه عليه أكثر من مرة، بسبب تلك الخلافات والمشاحنات التي بينهما.