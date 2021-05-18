ضبط 10 أشخاص بحوزتهم مواد مُخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية من حائزي المواد المخدرة والمتاجرين فيها.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط 10 أشخاص، بحوزتهم كمية من المواد المُخدرة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.