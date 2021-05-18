شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تعلن بدء الحملة المجانية للكشف الطبى على طلاب المدارس ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الثلاثاء عن بدء الحملة المجانية للكشف الطبي على طلاب المدارس بمحافظة بورسعيد، تحت شعار (اطمن على ابنك).

يأتي ذلك في إطار توفير هيئة الرعاية الصحية الخدمات والرعاية الطبية المتكاملة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة، وكذلك للاطمئنان على صحة الطلاب وسلامتهم وصحة مستواهم البدني والعقلي والفكري.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن الحملة تستهدف إجراء الكشف الطبي على طلاب المدارس في مراحل رياض الأطفال والإبتدائية والإعدادية والثانوية، والبالغ عددهم نحو 49 ألف طالب، من خلال عمل فحوصات طبية شاملة لهم، تشمل (كشف عام من طبيب الأسرة، تقييم تمريضي كامل للطلاب، كشوفات "جلدية، إعاقات ذهنية وبصرية وسمعية، أسنان"، وقياس نظر)، بالإضافة إلى تحاليل (صورة دم كاملة، فصيلة دم، Rh)، وغيرها من الفحوصات الطبية والتحاليل المعملية التي تساعد في الكشف المبكر عن الأمراض لدى الطلاب والاطمئنان على حالتهم الصحية ومدى سلامة جسدهم ونموهم بدنيًا وعقليًا وفكريًا.

وأضافت الهيئة، أن مواعيد الحملة مقسمة على مرحلتين حسب المراحل التعليمية، حيث تبدأ المرحلة الأولى اليوم الثلاثاء 18مايو وحتى الأول من يوليو 2021 وذلك للطلاب المنقولين إلى الصف الأول الإعدادي و الصف الأول الثانوي، فيما تبدأ المرحلة الثانية يوم 3 من شهر يوليو القادم حتى 16 سبتمبر 2021 وذلك للمتقدمين إلى مرحلة رياض الأطفال KG1 والصف الأول الإبتدائي.

وتابعت هيئة الرعاية الصحية: أنه يتم الحجز لإجراء الكشف الطبي لطلاب المدارس بمحافظة بورسعيد ضمن الحملة المذكورة عن طريق الاتصال بالكول سنتر 15344، لتحديد الميعاد الخاص بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للطالب، وذهابه في الموعد المخصص له إلى المركز أو الوحدة الصحية التي يتم تحديدها لإجراء الفحوصات له، وكذلك استلامه نتائج الفحوصات لضمها إلى ملفه الدراسي.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن حملة الكشف الطبي على طلاب المدارس، تستهدف الاطمئنان على صحة وسلامة جميع الطلاب، وتتماشى مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالصحة العامة للمواطنين كأولوية أولى، وبخاصة الأطفال والنشء في المدارس، والذين يمثلون المستقبل القادم للبلاد، وتكاملًا مع المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها في مجال الصحة، والتي شملت مبادرات (القضاء على فيروس سي بين طلاب المدارس، الكشف المبكر عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، الكشف عن ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثي الولادة).

وأكد المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال العمل بالحملة في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم الحجز مسبقًا لإجراء الفحوصات عن طريق الاتصال بالكول سنتر لتحديد الموعد المخصص للكشف ومنع التكدس بين الطلاب، كما تقوم فرق رضاء المنتفعين في المنشآت بتقديم التوعية للطلاب وأهاليهم بكيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى أنه يشارك في الحملة فرق طبية مدربة على بروتوكولات الفحص والتشخيص ومعايير مكافحة العدوى، وذلك في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة جميع الطلاب.

ولفت إلى أنه يتم تحويل الحالات المصابة بأي من الأمراض التي تكشِف عنها الفحوصات الطبية لطلاب المدارس، إلى المراكز والوحدات الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في بورسعيد، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسجيل البيانات الخاصة ونتائج الفحوصات الطبية لهؤلاء الطلاب في السجلات الطبية الإلكترونية لهم حسب الطريقة المعمولة بها في المنظومة الجديدة، وذلك لمتابعتهم دوريًا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار، من خلال 32 مركز ووحدة صحية تقدم خدمات التأمين الصحي الشامل الجديد وموزعة داخل محافظة بورسعيد لتغطي كافة أرجاء المحافظة.

وتابع: سعي الهيئة العامة للرعاية الصحية بالتوازي مع هذه المبادرات الرئاسية، إلى تقديم التوعية الصحية للمواطنين بشكل عام، والأطفال بشكل خاص، وذلك من خلال الصفحات الرسمية للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي لها دور كبير في التوعية خاصة خلال جائحة كورونا، فضلًا عن تقديمها العديد من النصائح والإرشادات حول التغذية السليمة للأطفال، وطرق حمايتهم من الإصابة بالأمراض، جنبًا إلى جنب مع جهودها المستمرة على أرض الواقع.

