شكرا لقرائتكم خبر عن وفد شبابى مصرى يصل موسكو للمشاركة فى المنتدى الشبابى الروسى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوفدت وزارة الشباب والرياضة بتوجيهات من الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، وفد شبابي مصري رسمي الى روسيا الاتحادية ، - وفقاً للإجراءات الاحترازية - للمشاركة في المنتدى الشبابي الروسي المصري الأول، والذي تنظمه الوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب بحكومة روسيا الاتحادية ، خلال الفترة من ١٧-٢٢ مايو ٢٠٢١

وكان في استقبال الوفد بمطار دومودوفو بموسكو، مسئولي الوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب ، ومحمد الابرق - سكرتير اول السفارة المصرية بروسيا الاتحادية ، وعددا من الشباب الروسي

يأتي المنتدى كأول فاعلية لعام التبادل الانساني المصري الروسي والذي تم التوافق على تدشينه من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية ، والرئيس فلاديمير بوتين -رئيس روسيا الاتحادية ، وذلك خلال قمة رئيسا البلدين في سوتشي اكتوبر ٢٠١٨

ويعد عام التبادل الانساني المصري الروسي حدثاً شاملا وفريدا في تاريخ الدولتين والأول من نوعه، وسيتم تنظيم عدد كبير من الفعاليات الثقافية والفنية والادبية والسياحية والرياضية والطلابية والتعليمية، والشبابية ، وذلك بالتبادل بين البلدين، لتعزيز العلاقات بين مصر وروسيا في مختلف المجالات

اشار وزير الشباب والرياضة أن الوفد الشبابي يعد الاكبر لزيارة روسيا الاتحادية ، مبيناً ان الزيارة تأتي في اطار اهتمام القيادة السياسية بالتواجد الشبابي في المحافل الدولية، وفي ضوء دعم وزارة الشباب والرياضة لعام التبادل الانساني المصري الروسي من خلال الشباب.

اوضح الدكتور اشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة ان برنامج المنتدى يتضمن عددا من الجلسات والحلقات النقاشية وورش العمل ، واستعراضاً لعدد من انشطة جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية علي المستوي الشبابي، وعرض التجربة المصرية والروسية في مجال ريادة الاعمال ، الدبلوماسية الشبابية ، الصناعات الابداعية ، والابتكار ، بالاضافة إلى عقد لقاءات مع كبار المسئولين المعنيين بالشباب.

لفت وزير الشباب أن المنتدى يعد منصة حوارية هي الأولى من نوعها بين الشباب المصري والروسي، والتي ستسهم في ايجاد مساحة كبيرة لزيادة الترابط والتشبيك بين الشباب المصري والشباب الروسي، كما سيعمل المنتدى على تنشيط الدبلوماسية الشبابية لخدمة البلدين، وإشراك الشباب في تنمية التعاون بين مصر وروسيا

تابع وزير الشباب والرياضة سيسهم المنتدى في تهيئة المناخ لتطوير مشاريع وبرامج مشتركة بين الشباب المصري والروسي، علاوة على وضع مقترحات لمواصلة تطوير التعاون الشبابي بين مصر وروسيا.

يذكر انه يمثل الوفد المصري الدكتور عبد الله الباطش - رئيس الوفد نائباً عن وزير الشباب والرياضة، رضا صالح - مدير عام العلاقات العامة والخارجية بالوزارة وعضو اللجنة المشكلة من وزارة الخارجية لعام التبادل الانساني المصري الروسي، الدكتور سامي عمار - مسئول ملف التعاون مع روسيا بالعلاقات الخارجية بالوزارة، وعددا من الشباب المصري من مختلف محافظات الجمهورية من المتخصصين في مجالات المنتدي ريادة الاعمال، الابتكار ، الصناعات الابداعية، العمل التطوعي ، والدبلوماسية الشبابية