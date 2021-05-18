شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تبدأ إجراء الاختبارات التكميلية للطلاب من الرابع الابتدائى حتى الثانى الثانوى والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب الذين يؤدون الامتحان التكميلى، الذين تخلفوا عن أداء أى من امتحانات شهور مارس وأبريل بالنسبة للطلاب من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى) أو من تخلف عن امتحان شهر أبريل (بالنسبة للمرحلة الثانوية).
وتابعت الوزارة: "الطلاب الذين أدوا الامتحان ولم يحصلوا على 25% من الدرجة العظمى للمادة أو 50% من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية، يعقد لهم امتحان تكميلى فى المناهج المقررة لشهرى مارس وأبريل أو أبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية، بواقع 15 سؤال اختيار من متعدد لكل مادة وفى زمن قدره ساعة ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد فى اليوم الواحد، لافتة فى حالة عدم اجتياز الامتحان التكميلى يعقد للطالب امتحان دور ثان فى مناهج الفصلين الدراسيين خلال شهر أغسطس".