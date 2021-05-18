شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تبدأ إجراء الاختبارات التكميلية للطلاب من الرابع الابتدائى حتى الثانى الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اليوم الثلاثاء المدارس إجراء الاختبارات التكميلية لطلاب النقل، من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانى الثانوى، فيما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات الامتحان التكميلى لطلاب النقل، مشيرة إلى أن الامتحان يعقد فى المناهج المقررة لشهرى مارس وأبريل لطلاب النقل بمرحلة التعليم الأساسى ومقررات شهر أبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية، بواقع 15 سؤالا اختياريا من متعدد لكل مادة وفى زمن قدره ساعة ويعقد بمعرفة المدرسة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب الذين يؤدون الامتحان التكميلى، الذين تخلفوا عن أداء أى من امتحانات شهور مارس وأبريل بالنسبة للطلاب من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى) أو من تخلف عن امتحان شهر أبريل (بالنسبة للمرحلة الثانوية).

وتابعت الوزارة: "الطلاب الذين أدوا الامتحان ولم يحصلوا على 25% من الدرجة العظمى للمادة أو 50% من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية، يعقد لهم امتحان تكميلى فى المناهج المقررة لشهرى مارس وأبريل أو أبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية، بواقع 15 سؤال اختيار من متعدد لكل مادة وفى زمن قدره ساعة ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد فى اليوم الواحد، لافتة فى حالة عدم اجتياز الامتحان التكميلى يعقد للطالب امتحان دور ثان فى مناهج الفصلين الدراسيين خلال شهر أغسطس".