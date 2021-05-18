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الرئيس السيسى يشارك فى قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية بعد قليل

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القاهرة - سامية سيد - يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد قليل، فى قمة تمويل الاقتصاديات الافريقية، والتى تقام بالعاصمة الفرنسية باريس.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد التقى صباح اليوم الثلاثاء، بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس مع "أنطونيو كوستا"، رئيس وزراء البرتغال.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن تطلع مصر لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع البرتغال وتفعيل أطر التعاون المشترك على جميع المستويات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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