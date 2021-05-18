شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة أسرية بالحوامدية.. أب يقتل ابنته خنقا لإجبارها على الزواج.. بث مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الخليج 365، بثا مباشرا من مسرح جريمة مقتل فتاة على يد والدها في منطقة الحوامدية، بمحافظة الجيزة، بسبب خلافات أسرية، وتأكيد الجيران ارتكاب المتهم الجريمة، بسبب رغبته في إجبار الضحية على الزواج من أحد الأشخاص، ورفضها الاستجابة له.

واستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال والدة الفتاة المجني عليها، لكشف ملابسات الجريمة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال شقيقها، وأفراد أسرتها، وأشارت التحريات إلى أن خلافات أسرية دفعت المتهم لقتل ابنته خنقا.

وذكر شهود عيان أن المتهم كان دائم الاعتداء على ابنته بالضرب، وأنه كان يرغب في إجبارها على الزواج من أحد الأشخاص، ومع رفضها الاستجابة له، اعتدى عليها بالضرب وخنقها حتى فارقت الحياة.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل فتاة داخل مسكنها بمنطقة الحوامدية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن والدها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.