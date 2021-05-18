شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم:5يونيو الامتحان العملى للدبلومات الفنية.. والتحريرى 19يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقى) وذلك للدور الأول للعام الدراسى 2020/2021.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات التدريبات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 2021/6/5 وتستمر حتى الخميس الموافق 2021/6/17، وتبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 2021/6/19، وتستمر حتى الخميس الموافق 2021/7/1.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 750000 طالب/طالبة، بكافة النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، داخل 3081 لجنة امتحانية مقسمة كالتالي (1506 صناعي - 1196 تجاري - 288 زراعي - 91 فندقي).

وأكدت الوزارة على أنه تم التنبيه مشددا على رؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفق قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، على ألا يتجاوز عدد الطلاب 14 طالب بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.