شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 197 شاحنة و1900 طن بضائع بموانئ البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن وتم تداول 1900 طن بضائع و197 شاحنة وشملت حركة الواردات 1800 طن بضائع و109 شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 100 طن بضائع و88شاحنة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة دليلة بينما تغادر السفينتين محبة ونما اكسبريس. كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Banyas وعلى متنها 365 سيارة بوزن 819 طن قادمة من جدة.

