شكرا لقرائتكم خبر عن 500 جنيه زيادة مفاجئة والطن يقفز لـ14600 جنيه.. سعر الحديد فى مصر الثلاثاء 18 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم «المصري اليوم» خدمة تطورات سعر الحديد والاسمنت، بداية تداول اليوم الثلاثاء 18 مايو ٢٠٢١، حيث يشهد سوق الحديد ارتفاع جديد بمعدل 400 إلى 500 جنيه لسعر الطن أطوال ولفائف، تسليم أرض مصنع يضاف اليه أسعار نولون السيارات، حيث تتأثر الاسعار صعوداً وهبوطا بعدة عوامل تتضمن حجم الانتاج والمعروض في السوق وما يقابله في الطلب على الجانب الاخر، كما ان اسعار الطاقة تعد احد العوامل الاساسية المؤثرة في تحديد سعر هذه المنتجات حيث انها صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

ورفعت شركات حديد التسليح أسعار البيع وأبلغت الشركات المنتجة الوكلاء بالأسعار الجديدة التي بدأ تطبيقها مايو، وسجّل سعر حديد المصريين 14500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 14600 جنيه للطن، وهو الأعلى سعرا بين كافة أنواع الحديد، وحديد عطية 14300 جنيهًا للطن اليوم، وسجل سعر حديد بشاي للصلب 14500 جنيه للطن، وسرحان والمعادي 14300 جنيه للطن، وسجل المراكبي نفس السعر 14300 جنيه للطن.

فيما سجل حديد العتال 14450 جنيه للطن بزيادة 400 جنيه لقيمة الطن، وسجل سعر حديد العشيرى ومصر ستيل والكومى سعر 14300 جنيه للطن، وهذة الأسعار تخص الكميات التي لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، من أرض المصنع مباشرة بدون وكلاء، وتخضع للزيادة والنقصان حسب الكمية المتوفرة من المنتج في كل المحافظة.

يأتى هذا فيما قررت وزارة الصناعة والتجارة، فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة ذات المنشأ أو المصدرة من دول الصين وتركيا وتونس لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

ويشهد سوق مواد البناء الحديد تذبذبًا ملحوظًا في حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق، بالإضافة لزيادة معدلات الإنتاج بالسوق مع دخول خطوط إنتاج جديدة لبعض مصانع الحديد والأسمنت العاملة بالسوق المصري.

وذكرت شعبة وكلاء ومتعهدى مواد البناء في الغرفة التجارية بالاسكندرية، أن موجة من الركود والترقب الحذر تسيطر على سوق البناء في مصر خاصة وان عدم الاقبال على شراء الحديد والاسمنت تعدى 90%.

ويضاف إلى سعر الطن المعلن 120 إلى 150 جنيه «نولون» قبل تسليمه للعميل، وهذة الأسعار المذكورة للكميات التي لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل.

ويتراوح إنتاج مصر من الحديد وفقا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، نحو 7.9 مليون طن، ومن البليت المادة الخام لتصنيع الحديد نحو 4.5 مليون طن، فيما تصل نسبة الاستيراد من البليت نحو 3.5 مليون طن.