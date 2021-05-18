شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنوفية»: تركيب 34 ألف عداد مسبق الدفع وبيع 45 ألف قطعة موفرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، تركيب 34800 ألف عداد مسبق الدفع وبيع 45800 ألف قطعة موفرة للمياه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن العمل على ترشيد استهلاك المياه من خلال استخدام أساليب بسيطه تساهم في عملية الترشيد .

وقال «صالح» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن الشركة توسعت في تركيب عدادات المياه مسبق الدفع في جميع مراكز المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في تركيب العدادات الذكية، مشيرًا إلى أهمية تركيب القطع الموفرة والتى أصبحت ضرورة ملحة وأحد الحلول العلمية لترشيد المياه، من خلال قطع تتحكم في ضغط الماء بالشكل الذي يجعل معدل التدفق ثابت.

وأوضح أنّ الشركة وفرت 11 منفذ بيع داخل مراكز خدمة العملاء لبيع القطع الموفرة، والتى تنوعت بين قطع للحنفيه العادية وقطع خاصة بالخلاط سن داخلي وقطع خاصة بالخلاط سن خارجي والتي أثبتت فاعليتها في ترشيد استهلاك المياه، وتحقيقا لاستغلالها بالشكل الأمثل، بما يلبي كافة الاحتياجات والمتطلبات المتعلقة بالتوسع العمراني، والزيادة السكانية المستمرة.

وقال إنه من الضرورى العمل على زيادة وعي المواطنين بقيمة كل نقطة مياه حتي يكون مفهوم الترشيد نابعًا من داخلهم وإدراكهم للتحديات المائية التي نواجههم في قطاع المياه، مؤكداً أن ذلك يفرض علينا ضرورة العمل على تحقيق وفر حقيقي في كميات المياه المستهلكة سعيًا لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.