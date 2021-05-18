شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح أول مصنع بمدينة الأثاث وعدد من المشروعات التنموية في دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يزور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، محافظة دمياط يرافقه عدد من الوزراء تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

ومن المقرر أن يفتتح مدبولي اليوم أول مصنع داخل مدينة دمياط للأثاث والمقامة على مساحة 331 فدانا بمنطقة شطا، كما يقوم بافتتاح المرحلة الثانية لمستشفى دمياط العام وهو المشروع المتوقف منذ سنوات طويلى، كما يفتتح مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج، علاوة على افتتاح السوق الحضاري برأس البر والذي يقضي على ظاهرة الباعة الجائلين بشارع النيل بصفة خاصة وعمارات شارع 51 ومشروع شمال وجنوب قرية الصيادين برأس البر والتي قضت على أكبر بؤرة عشوائية بالمدينة.

فيما يعقد رئيس الوزراء في نهاية الزيارة لقاء بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة بفندق منطقة اللسان برأس البر .