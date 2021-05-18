شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إجازة عيد الفطر المبارك.. نائب رئيس جامعة قناة السويس يتفقد المدن الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس الثلاثاء، على استمرار إقامة الطلاب بالمدن الجامعية بعد إجازة عيد الفطر المبارك مع إجراء عمليات التعقيم والتطهير الدوري لها مع التوسع من النظام الغذائي لطلاب المدن الجامعية وزيادة الوجبات التي تحتوي على بروتينات وفيتامينات ومحفزات للمناعة، وذلك وفقا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات.

وفي سياق متصل، قام الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بزيارة مفاجئة لتفقد أحوال إدارة المدن الجامعية والتغذية، مشددًا على ضرورة الالتزام بتطبيق خطة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد

وتابع نائب رئيس الجامعة بتفقد المكتب الإداري للموظفين بمدن الطلبة ومباني المدن الجامعية للطلبة ومطعم مدينة الطلاب ومكتب موظفي إدارة التغذية ومكتب موظفي إدارة متابعة المدن والتغذية.

رافق نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب في جولته هشام عامر، مدير عام المدن الجامعية وفريق العمل بالمدينة.

نائب رئيس جامعة قناة السويس يتفقد المدن الجامعية بجامعة القناة بعد اجازة عيد الفطر المبارك