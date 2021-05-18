شكرا لقرائتكم خبر عن «حقق صعود جديد».. سعر الذهب في مصر وعالميًا اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل سعر الذهب في مصر في بداية التعاملات، اليوم الثلاثاء، 18 مايو 2021، الصعود لأعلى محققا رقما جديدا، متأثرا بارتفاع سعره عالميا، وسط حالة من الترقب بين المتداولين ومحبى اقتناء الذهب واقترب سعر العيار 24 قيراط من 1000 جنيه بينما تخطى سعر عيار 21 قيراط الأكثر انتشارا في مصر حاجز الـ820 لأول مرة منذ شهور .

وشهد سعر الذهب عالميا ارتفاعا قويا بنسبة 1.27% لأول مرة منذ ثلاثة شهور ونصف سواء للتعاملات الفردية أو العقود الآجلة، بسبب انخفاض مؤشر الدولار والذى تربطهما علاقة عكسية، وذلك بعد تصريحات رئيس الاحتياطى الفيدرالى والذي أكد فيها أن الاقتصاد الأمريكى ربما يسجل نموا بنسبة 7% هذا العام مما يعنى استمرار برامج التيسير النقدى لضمان نمو اقتصادى متوازن على حساب معدلات التضخم والتى سجلت أعلى وتيرة للنمو في 10 سنوات بالإضافة لزيادة انتشار فيروس كورونا

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 18 مايو، 826.63 جنيه، وكان مساء الاثنين 17 مايو، 823.68 جنيه، وسجل عيار 24 قيراط اليوم، 944.71 جنيه، وكان مساء الإثنين، 941.35 جنيه، وسجل سعر عيار 18 قيراط اليوم ، 708.54 جنيه، وكان مساء الإثنين، 706.01 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 1,869.74 $ ، وكانت مساء الإثنين 1،866.18$.

المصري اليوم تنشر سعر الذهب في مصر وعالميًا فى بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021

م الوحدة فى مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب فى مصر وعالميا مساء اليوم الاثنين 17 مايو 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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