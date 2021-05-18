شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 6 ورش ومطعم شهير في جولة لمحافظ الغربية ببسيون وطنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الثلاثاء، بجولة تفقد خلالها مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بكلٍ من بسيون وطنطا، حيث تم متابعة مدى التزام المقاهي، المطاعم، الورش، المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة وكذلك مدى الالتزام بنسب الإشغال المحددة، إلى جانب التأكد من رفع كل الإشغالات المتعدية على حرم الطريق والتأكد من تطبيق منظومة النظافة.

وشملت الجولة، تفقد شوارع مدينة بسيون الرئيسية، قريتي قرانشو والحداد بمركز بسيون وقريتي برما ومحلة مرحوم بمركز طنطا، وأسفرت الجولة عن غلق ٦ ورش، وعدد ٣ صالون حلاقة، غلق وتشميع أحد المطاعم الشهيرة، إلى جانب رفع كل الإشغالات التي تتعدى على حرم الطريق.

وفي ذات السياق، قام مركز ومدينة طنطا بتحرير ١١ محضر لعدم ارتداء الكمامة و٨ محاضر غلق لمنشآت مخالفة لمواعيد الغلق، وتمت عمليات تطهير موقف سبرباي، ١٢ منشأة حكومية، كورنيش القاصد، كما قام حي أول طنطا بتحرير ١٦ محضر كمامات و٢ محضر غلق وتم تطهير شارع أحمد ماهر، المحطة و١١ ماكينة صرافة، في حين قام حي ثان طنطا بتحرير ١٠ محاضر كمامات و٢ محضر غلق بالإضافة لتطهير الحي بالكامل باستخدام ماكينة تطهير جديدة.

أما في المحلة الكبرى، فقد قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بتحرير ٤٨ محضر متنوع: ٢٥ محضر كمامات، ١١ محضر إشغال طريق، ٥ محاضر بيئة، ٤ محاضر نظافة، ٣ محاضر غلق، وتم تطهير وتعقيم ١١٤ مسجد، ٤٤ مصلحة حكومية، ٨ مقرات وحدات محلية، ١٣ مواقف سيارات، كما قام حي أول المحلة بتحرير ١٤ محضر كمامات، ٤ محاضر غلق وتم تطهير شارع نعمان الأعصر، في حين قام حي ثان المحلة الكبرى بتحرير ٢٢ محضر كمامات، و٤ محاضر غلق محلات، و٩ محاضر إشغالات، ٢ محضر بيئة، ٦ محاضر نظافة وتطهير شارع جمال عبدالناصر.

وفي ذات السياق، قام مركز ومدينة كفر الزيات بتحرير ١٥ محضر كمامات، ٤ محاضر غلق، وتم تطهير الوحدات المحلية بأبو الغار والدلجمون وإبيار ودلبشان، كورنيش النيل ومجلس المدينة، كما حرر مركز ومدينة قطور ١٨ محضر كمامات، و٩ محضر إشغال طريق، ٢٤ محضر نظافة، ٦ محاضر إتلاف أسفلت، ٢ محضر غلق، تشميع مركزين للدروس الخصوصية، وتم تنفيذ عمليات التطهير بقرية دماط، نشيل، سجين الكوم، شوارع مدينة قطور، و٣٩ مسجد، و٢٤ مصلحة حكومية، و١٣ شارع.

وفي مركز ومدينة سمنود، تم تحرير ١٥ محضر كمامات، و١١ محضر إشغال طرق، و٢ محضر غلق، و٧ محاضر نظافة، كما تمت عمليات تطهير مكثفة بشارع مسار العائلة المقدسة، و١٩ مسجد، وشارع البحر، ومحيط الإدارة التعليمية والصحية، وقرية ميت حبيب، والعزيزية، وميت بدر، كما قام مركز ومدينة زفتى بتحرير ٢٢ محضر كمامات ، و٢ محضر إشغالات، و٦ محاضر غلق، وتم تطهير مدينة زفتى بالكامل، وتفهنا العزب، ونهطاي، وحانوت.

وقامت رئاسة مركز ومدينة بسيون بتحرير ٣٠ محضر كمامات، و٣ محاضر بيئة، و٥ محاضر إشغال طريق، و٧ محاضر غلق، وفض فرحين، ومصادرة ٥٨ كوب، بالإضافة إلى تطهير شوارع عمر زعفان، و٢٣ يوليو، وكفر جعفر، والشاذلي.

وفي السياق ذاته، تم تحرير ١٢ محضر كمامات، و٨ محاضر غلق، و٦ محاضر إشغالات، و٨ محاضر منشآت، و٢ محضر نظافة، كما تم تطهير قرى ميت الليث، والسنطة البلد، ومنية البندرة، وميت ميمون، وشنرة، والروضة، و٢٢ شارعا، و١٦ مسجدا، و٢٣ منشأة حكومية، و٩ ماكينات صرافة، و٥ مواقف بمركز ومدينة السنطة.