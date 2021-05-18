شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 6 ورش ومطعم شهير في جولة لمحافظ الغربية ببسيون وطنطا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الثلاثاء، بجولة تفقد خلالها مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بكلٍ من بسيون وطنطا، حيث تم متابعة مدى التزام المقاهي، المطاعم، الورش، المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة وكذلك مدى الالتزام بنسب الإشغال المحددة، إلى جانب التأكد من رفع كل الإشغالات المتعدية على حرم الطريق والتأكد من تطبيق منظومة النظافة.
وشملت الجولة، تفقد شوارع مدينة بسيون الرئيسية، قريتي قرانشو والحداد بمركز بسيون وقريتي برما ومحلة مرحوم بمركز طنطا، وأسفرت الجولة عن غلق ٦ ورش، وعدد ٣ صالون حلاقة، غلق وتشميع أحد المطاعم الشهيرة، إلى جانب رفع كل الإشغالات التي تتعدى على حرم الطريق.
وفي ذات السياق، قام مركز ومدينة طنطا بتحرير ١١ محضر لعدم ارتداء الكمامة و٨ محاضر غلق لمنشآت مخالفة لمواعيد الغلق، وتمت عمليات تطهير موقف سبرباي، ١٢ منشأة حكومية، كورنيش القاصد، كما قام حي أول طنطا بتحرير ١٦ محضر كمامات و٢ محضر غلق وتم تطهير شارع أحمد ماهر، المحطة و١١ ماكينة صرافة، في حين قام حي ثان طنطا بتحرير ١٠ محاضر كمامات و٢ محضر غلق بالإضافة لتطهير الحي بالكامل باستخدام ماكينة تطهير جديدة.
أما في المحلة الكبرى، فقد قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بتحرير ٤٨ محضر متنوع: ٢٥ محضر كمامات، ١١ محضر إشغال طريق، ٥ محاضر بيئة، ٤ محاضر نظافة، ٣ محاضر غلق، وتم تطهير وتعقيم ١١٤ مسجد، ٤٤ مصلحة حكومية، ٨ مقرات وحدات محلية، ١٣ مواقف سيارات، كما قام حي أول المحلة بتحرير ١٤ محضر كمامات، ٤ محاضر غلق وتم تطهير شارع نعمان الأعصر، في حين قام حي ثان المحلة الكبرى بتحرير ٢٢ محضر كمامات، و٤ محاضر غلق محلات، و٩ محاضر إشغالات، ٢ محضر بيئة، ٦ محاضر نظافة وتطهير شارع جمال عبدالناصر.
وفي ذات السياق، قام مركز ومدينة كفر الزيات بتحرير ١٥ محضر كمامات، ٤ محاضر غلق، وتم تطهير الوحدات المحلية بأبو الغار والدلجمون وإبيار ودلبشان، كورنيش النيل ومجلس المدينة، كما حرر مركز ومدينة قطور ١٨ محضر كمامات، و٩ محضر إشغال طريق، ٢٤ محضر نظافة، ٦ محاضر إتلاف أسفلت، ٢ محضر غلق، تشميع مركزين للدروس الخصوصية، وتم تنفيذ عمليات التطهير بقرية دماط، نشيل، سجين الكوم، شوارع مدينة قطور، و٣٩ مسجد، و٢٤ مصلحة حكومية، و١٣ شارع.
وفي مركز ومدينة سمنود، تم تحرير ١٥ محضر كمامات، و١١ محضر إشغال طرق، و٢ محضر غلق، و٧ محاضر نظافة، كما تمت عمليات تطهير مكثفة بشارع مسار العائلة المقدسة، و١٩ مسجد، وشارع البحر، ومحيط الإدارة التعليمية والصحية، وقرية ميت حبيب، والعزيزية، وميت بدر، كما قام مركز ومدينة زفتى بتحرير ٢٢ محضر كمامات ، و٢ محضر إشغالات، و٦ محاضر غلق، وتم تطهير مدينة زفتى بالكامل، وتفهنا العزب، ونهطاي، وحانوت.
وقامت رئاسة مركز ومدينة بسيون بتحرير ٣٠ محضر كمامات، و٣ محاضر بيئة، و٥ محاضر إشغال طريق، و٧ محاضر غلق، وفض فرحين، ومصادرة ٥٨ كوب، بالإضافة إلى تطهير شوارع عمر زعفان، و٢٣ يوليو، وكفر جعفر، والشاذلي.
وفي السياق ذاته، تم تحرير ١٢ محضر كمامات، و٨ محاضر غلق، و٦ محاضر إشغالات، و٨ محاضر منشآت، و٢ محضر نظافة، كما تم تطهير قرى ميت الليث، والسنطة البلد، ومنية البندرة، وميت ميمون، وشنرة، والروضة، و٢٢ شارعا، و١٦ مسجدا، و٢٣ منشأة حكومية، و٩ ماكينات صرافة، و٥ مواقف بمركز ومدينة السنطة.