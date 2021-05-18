شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يوجه وحدة حماية الطفل بالاطمئنان على صحة فتيات جمعية تحسين الصحة بطنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم الثلاثاء، وحدة حماية الطفل بالمحافظة ووحدة التدخل السريع بالتضامن الاجتماعي بالاطمئنان على صحة فتيات جمعية تحسين الصحة بطنطا، عقب اندلاع حريق بالدار نتيجة ماس كهربائي، والذي أدى إلى إتلاف أحد أجهزة العرائس، ولم ينتج عنه أي إصابات أو وفيات.

يذكر أنه شب حريق مساء أمس بدار جمعية تحسين الصحة بطنطا والتى يقطن بها فتيات أيتام، وعددهن ٢٩ فتاة تتراوح أعمارهن ما بين ٤ إلى ٣٠ سنة، حيث تم نقلهن إلى مبنى آخر عقب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة.