شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة 100 شابًا في مبادرة «العيد أحلى» لرعاية الموهوبين في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ مبادرة العيد أحلى مع كفر الشيخ ، أبطالها هم أعضاء مراكز الشباب من الموهوبين في كل المجالات من موسيقى، غناء، أشغال يدوية، تلاوة القرآن الكريم، الإنشاد الديني، الشعر وغيرها من المواهب، وتم الإعلان عن المبادرة عبر الصفحة الرسمية لمديرية الشباب والرياضة موجهة الدعوة لكل المواهب لتسجيل فيديو لا يزيد عن 3 دقائق وإرساله على أرقام الواتس آب المعلن عنها.

وشهدت مبادرة العيد أحلى مع كفر الشيخ نجاحًا كبيرًا بمشاركة ما يزيد عن 100 موهبة أرسلوا الفيديوهات عبر واتس آب، وتعد المبادرة واحدة من سلسلة الفرص التي تتيحها المديرية لفتح قنوات تواصل مع المواهب من أعضاء مراكز الشباب من المنزل، تلك الخطة الناجحة فى التعامل مع الفترة الاستثنائية التى يمر بها العالم جراء جائحة كورونا فمن بين أهدافها شغل أوقات فراغهم وكذلك إخراج طاقتهم، والعمل على تنمية المواهب وإضفاء جو من البهجة خلال أيام العيد

مبادرة العيد أحلى مع كفر الشيخ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، و اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وإشراف عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب.