شكرا لقرائتكم خبر عن لإجراء أعمال صيانة.. قطع التيار الكهربائي 6 ساعات في عدة مناطق غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شبكة كهرباء الأقصر، استمرار أعمال الصيانة في خطوط شبكات الكهرباء بعدة مناطق في قرى غرب الأقصر، وقطع التيار الكهربي عن نجع حسان ونجع الجسر ونجع الحدادين ودوران سلام والنقطة بالضبعية والضبعية وجزء من الإقالته، اليوم الثلاثاء، من الساعة 8 صباحًا حتى الساعه 2 ظهرًا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة.

وتقدمت شبكة كهرباء الأقصر بالاعتذار للمواطنين عن انقطاع التيار الكهربي بهذه الأماكن مع مناشدة جميع المواطنين في هذه الأماكن باتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتفادي ساعات فصل التيار الكهربائي