شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير اليوم 50 رحلة دولية وداخلية لنقل 4457 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران اليوم الثلاثاء، 50 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي على متنها ما يقرب من 4457 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

ومن المقرر أن تنطلق الرحلات من مطار القاهرة الجوي بمعدل 35 رحلة دولية إلى كل من (بيروت، بغداد، ندجامينا، لاجوس، تونس، دوالا ، الدوحه، لندن، باريس، دبي، روما، إسطنبول، فيينا، موسكو، أثينا، أبوظبي، البحرين، عمّان، الشارقة، أديس أبابا، نيروبي، أربيل، الخرطوم)، و 13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر وأسوان، رحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4457 راكبا.

وكانت أعلنت شركة مصر للطيران عن تشغيل رحلة أسبوعية مباشرة بين مدينة براغ (التشيك) ومدينة الغردقة، اعتبارًا من 23 مايو الجاري، وذلك حرصا من الشركة علي تسيير المزيد من الرحلات من وإلي الوجهات السياحية ضمن خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلي مصر.

ومن المقرر أن يتم زيادة الرحلات إلى رحلتين أسبوعياً خلال شهر يونيو المقبل، وذلك بأحدث طائراتها من طراز الآيرباص A220-300.