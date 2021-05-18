شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعى.. أبرزها مصرف المحسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف العديد من المشروعات التى تستهدف التوسع فى إستخدام مياه الصرف الزراعى ، بهدف مواجهة الإحتياجات المائية المستقبلية المتزايدة نتيجة الزيادة السكانية والأنشطة التنموية المتزايدة .

وفى التقرير التالى نرصد أهم مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعى.

1- تم الإنتهاء فى العام الماضى من تنفيذ مشروع الاستفادة من مياه مصرف المحسمة بعد مُعالجتها بتصرف مليون متر مكعب/ يوم .

2- يتم حالياً تنفيذ مشروع كبير للاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بتصرف حوالى 5.00 مليون متر مكعب/ يوم ، بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي وتحسين البيئة بشرق الدلتا .

3- يتضمن المشروع معالجة مياه بحر البقر تنفيذ أعمال (سحارات وأعمال مصارف مكشوفة وأعمال ترابية وأعمال صناعية ومواسير لمرور مياه الترع والمصارف الرئيسية أسفل مسار مصرف بحر البقر الجديد) .

4- يتم تنفيذ مشروع كبير آخر فى غرب الدلتا للاستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا بتصرف حوالى 6.00 مليون متر مكعب/ يوم.