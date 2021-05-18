توصيلة الموت.. سائق توك توك ينهي حياة شاب في الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهى سائق مركبة توك توك حياة شاب بسبب خلاف على قيمة الأجرة بمركز الحوامدية جنوب الجيزة.

تلقى العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب إشارة من مستشفى أم المصريين بوصول شاب جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة في البطن.

تحريات المقدم مروان مشرف مفتش الجنوب والمقدم عماد رشدي وكيل الفرقة، توصلت إلى نشوب مشادة كلامية بين سائق توك توك وشقيقه وطرف ثاني شاب يدعى "رشدي" ٢٣ سنة، أسفل كوبري الحوامدية، بسبب خلاف على قيمة الأجرة.

تطورت المشادة إلى مشاجرة، أشهر على إثرها السائق سلاح أبيض، واعتدى به على الشاب فأرداه قتيلا.

وتمكن الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الحوامدية ومعاونوه من ضبط السائق وشقيقه والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.

جرى نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.​