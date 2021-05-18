بين الشك في سلوكها وإرغامها على الزواج.. أب يقتل ابنته القاصر بالحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهى سائق حياة ابنته القاصر بدعوى سوء سلوكها بمركز الحوامدية جنوب الجيزة، فجر الثلاثاء.

تلقى العميد أحمد الشرقاوى مأمور مركز الحوامدية بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل بمنطقة السهران.

معاينة المقدم عماد رشدي وكيل فرقة الجنوب، أشارت إلى مقتل فتاة لم تتجاوز السن القانونية تدعى "أ" خنقا على يد والدها الأربعيني زاعما أن ذلك انتقاما لشرفه.

أقوال الجيران والتحريات نفت رواية الأب، وأرجعوا السبب إلى محاولة المتهم إرغام ابنته على الزواج بالخارج بسبب تراكم الديون لكنها رفضت.

وتمكن رجال المباحث من ضبط الأب المتهم "س.بلاطة" ٤٥ سنة، بقيادة الرائد أحمد عصام، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.​