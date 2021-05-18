وفاة القمص إبراهام وديد بإيبارشية طموه.. و"الثقافي الأرثوذكسي" ينعاه

وتقدم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، بالعزاء لنيافة الأنبا صموئيل أسقف طموه وتوابعها ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة القمص إبراهام وديد جرجس، طالبين من الله نياحا لروحه الطاهرة وتعزيات السماء لأسرته وأولاده ومحبيه.

وأوضح المركز الثقافى القبطى، أن صلاة الجنازة ستقام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الثلاثاء ١٨ مايو ٢٠٢١م بمطرانية طموه بدير أبى سيفين طموه.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012