شكرا لقرائتكم خبر عن توريد ١٥٥٠٢٩ طن قمح في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ الثلاثاء، إن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2021 الحالي يتم من خلال 20 موقع تابع للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ .
وأضاف وكيل تموين كفر الشيخ في تصريحات له، الثلاثاء، أن هناك متابعة من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية للقمح، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاستنا لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقًا لتوجيهات المحافظ، حيث شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.