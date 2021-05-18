شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الأقصر: إقبال من الأجانب المقيمين بالمدن للحصول على لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت صحة الأقصر، بقيادة الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة، عن إقبال كبير لعدد من السائحين الأجانب المقيمين في مدن الأقصر للتسجيل للتطعيم والحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد بالمحافظة خاصة بعد افتتاح لعدد من المراكز الجديدة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة

حيث تم افتتاح المراكز الجديدة بالتعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ووزارة الصحة لتخفيف العبء على المواطنين وتغطية أنحاء المحافظة.

وأعلنت صحة الأقصر، اليوم الثلاثاء، انتظام تلقى اللقاح في المراكز الطبية الخمس التي تم اعتمادها في تطعيم المواطنين من كبار السن والأمراض المزمنة الذين سجلوا بياناتهم على موقع الوزارة طوال أيام إجازة العيد دون انقطاع واستقبال كل المواطنين الذين توافدوا على المراكز المخصصة لتلقى لقاح كورونا