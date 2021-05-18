شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 10650 طن قمح محلي لصوامع إسنا وأرمنت جنوبي الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، عن توريد 10 آلاف طن و650 كيلو قمح محلي للصوامع والبناكر في مركزي إسنا وأرمنت بجنوب الأقصر مع اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل لجنة خماسية لتسلم القمح، يترأسها عضو من مديرية التموين، وتضم في عضويتها كلا من ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الزراعة، وأمين الشونة أو الموقع التخزينى وجمعية القبانية والجهات المسوقة هي «الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية» تكون مهمتها الإشراف على تسلم الأقماح الموردة من قبل المزارعين بكل سعة تخزينية والتأكد من سلامة القمح ومطابقته للمعايير المطلوبة ورفض الأقماح المخلوطة بالمستورد أو القديم.