شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: قروض ميسرة بـ15 و20 ألف جنيه للفدان المحول للرى بالتنقيط والرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس شحته إبراهيم رئيس مصلحة الرى، إن الدولة تنتهج سياسات للحفاظ على كل نقطة مياه، وهناك مشروعات لترشيد استهلاك المياه مثل تأهيل الترع والمساقى وتنتهى للتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث وتعديل ثقافة المواطن من الاسراف فى المياه .

أضاف إبراهيم فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن الدولة تقدم مبادرة من البنك المركزى للمزارع عن طريق تقديم قروض ميسرة من البنوك الوطنية، بضمان وزارة الموارد المائية والرى لتشجيع المزارع من الرى بالغمر الى الرى الحديث .

أوضح إبراهيم، أن هناك فترة سداد لهذه الفروض على مدار 5 سنوات، وفترة سماح للمزارع، وعلى حسب أسلوب الرى سواء كان بالرش أو بالتنقيط يقدم البنك القرض بنحو 15 ألف جنيه للفدان من الرى بالغمر للرى بالتنقيط، و20 الف لمن يحول من الرى بالغمر للرى بالرش.

وتابع إبراهيم، أنه بمجرد تقديم المزارع لأوراقه فى البنك المتضمنة سند الملكية وصورة الرقم القومى ليس أكثر من ذلك، وبمجرد التقديم يحصل على نصف القرض لشراء الخامات المطلوبة للتحول من الغمر للطرق الحديثة، وبعد الشراء يخطر البنك عن طريق وزارة الرى أو الزراعة المسئولتان عن تقديم الدعم الفنى للمواطن من خلال تصميم الشبكة، وبعد ذلك يتم منحه باقى القرض.

أشار إبراهيم، إلى أن هناك خطة للأراضى المستهدف تحويلها من الرى بالغمر الى الرى الحديث 4 ملايين فدان فى الاراضى القديمة بالدلتا و على مدار 3 سنوات سيتم تحويلها.

ولفت إبراهيم، أن هناك مزارعين حصلوا على القروض فى مساحات صغيرة، لكن حاليا على مساحات كبيرة، ففى السابق كان هناك مبادرة يتم من خلالها منح المواطن 5 آلاف جنيه للفدان لشراء خامات وتركيب شبكة الرى الحديث، ويقوم بسدادها على مدار 5 سنوات بدون فائدة ، حاليا الأمر أصبح أشمل وأعم على مستوى الدولة وهناك خطة كبيرة تصل تكلفتها الى المليارات.