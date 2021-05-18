شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء معسكر منتخب اليد بالغردقة استعدادا لأوليمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يدخل منتخب مصر لكرة اليد، اليوم الثلاثاء، معسكره التدريبي الأول بمدينة الغردقة استعدادا لـ أولمبياد طوكيو والتي ستقام يوليو المقبل.

وقال محمد عيد سليمان المنسق العام لمعسكر منتخب مصر بالغردقة إن فترة المعسكر تستمر من يوم 18 مايو حتى يوم 31 مايو.

وأضاف سليمان أن اختيار الغردقة لإقامة معسكر منتخب مصر لكرة اليد للمرة الثالثة بعد معسكرين في العام الماضي بتوصية من الجهاز الفني واللاعبين، نظرا لتوافر وسائل التدريب الناجحة من التدريبات والأحمال حيث تتم إقامة المعسكر في أحد المنتجعات الرياضية والذي يضم أحدث أجهزة التدريب البدني والأحمال.

وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في مجموعة تضم منتخبات الدنمارك والسويد واليابان والبرتغال والبحرين