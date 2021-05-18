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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الأجهزة الطبية بمستشفى رأس غارب بالبحر الاحمر السماح بخروج محمد جمال، حارس مرمى فريق نادي سيراميكا بعد تماثله للشفاء،وتقديم العلاج اللازم بعد تعرضه لحادث بطريق «رأس غارب- الغردقة»، حيث انقلبت السيارة الخاصة به، ما أدى إلى إصابته وأحد أصدقائه وتعرضهما لبعض الكدمات البسيطة.وجرح سطحى بالرأس، استلزم 4 غرز،

كان اللواء حامد احمد حامد قد تابع حادث انقلاب سيارة ملاكى رقم (942 ر ج م ) إثر اختلال عجلة القيادة مما أدى إلى انقلاب السيارة بجانب الطريق تحمل شابان مصريان( اعمال حرة- لاعب بفريق سيراميكا كليوباترا ).و تم وصول المصابين إلى المستشفى المركزى بواسطة سيارات في ظل تواجد طاقم أطباء وتم تقديم الخدمات الطبية والإسعافات اللازمة واجراء الاشعة دون وقوع وفيات وأسفر الحادث عن بعض الجروح السطحية .

السماح بخروج حارس مرمي سيراميكا بعد تعرضه لحادث انقلاب سيارة بالبحر الاحمر

السماح بخروج حارس مرمي سيراميكا بعد تعرضه لحادث انقلاب سيارة بالبحر الاحمر

السماح بخروج حارس مرمي سيراميكا بعد تعرضه لحادث انقلاب سيارة بالبحر الاحمر

السماح بخروج حارس مرمي سيراميكا بعد تعرضه لحادث انقلاب سيارة بالبحر الاحمر