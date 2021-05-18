شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تطعيم العاملين بمطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين بلقاح كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر عن الانتهاء من تطعيم العاملين بمطارى الغردقة ومرسي علم الدوليين عن طريق فرق طبية متحركة مدربة حرصا على استكمال تطعيم الفئات المستحقّة لأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد في قطاع السياحة في إطار حرص وزارة الصحة على التوازن بين استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية والحفاظ على صحة المواطنين.

وأشار مرعي إلى ان ذلك يساهم في تنشيط حركة السياحة وتوافق مصر مع أي اشتراطات صحية دولية عند عودة حركة التنقل بين الدول.

الانتهاء من تطعيم العاملين بمطارى الغردقة ومرسي علم الدوليين بلقاح فيروس كورونا

الانتهاء من تطعيم العاملين بمطارى الغردقة ومرسي علم الدوليين بلقاح فيروس كورونا

الانتهاء من تطعيم العاملين بمطارى الغردقة ومرسي علم الدوليين بلقاح فيروس كورونا

الانتهاء من تطعيم العاملين بمطارى الغردقة ومرسي علم الدوليين بلقاح فيروس كورونا

الانتهاء من تطعيم العاملين بمطارى الغردقة ومرسي علم الدوليين بلقاح فيروس كورونا

الانتهاء من تطعيم العاملين بمطارى الغردقة ومرسي علم الدوليين بلقاح فيروس كورونا

الانتهاء من تطعيم العاملين بمطارى الغردقة ومرسي علم الدوليين بلقاح فيروس كورونا

الانتهاء من تطعيم العاملين بمطارى الغردقة ومرسي علم الدوليين بلقاح فيروس كورونا

الانتهاء من تطعيم العاملين بمطارى الغردقة ومرسي علم الدوليين بلقاح فيروس كورونا

الانتهاء من تطعيم العاملين بمطارى الغردقة ومرسي علم الدوليين بلقاح فيروس كورونا