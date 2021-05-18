شكرا لقرائتكم خبر عن «مدينة ذكية على أرض الدقهلية».. رئيس الوزراء يتفقد المنصورة الجديدة اليوم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يرافقه وزير الإسكان، اليوم الثلاثاء، إنشاءات مدينة المنصورة الجديدة والمقامة على مساحة 5913 فدان بنطاق محافظة الدقهلية وتتبع هيئة المجتمعات العمرانية باستثمارات تتخطي 60 مليار جنيه.

وتقع مدينة المنصورة الجديدة على ساحل البحر المتوسط بنطاق محافظة الدقهلية وحتى حدودها مع كفر الشيخ وتتوسط المدينة ثلاث محافظات هي دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، تحدها مدينة جمصه من الشرق وبلطيم من الغرب، وتطل مباشرة على الطريق الدولي الساحلي، وتبلغ واجهة المدينة نحو 14 كيلومترا على البحر المتوسط .

وكان رئيس الوزراء وضع حجر أساس المدينة في 22 أغسطس 2017، بعد صدور القرار الجمهوري رقم 378 لسنة 2017 بإنشائها على مساحة 5104 فدان، ثم صدر قرار جمهوري آخر برقم (8) لسنه 2018 بإضافة مساحه 809 فدان ليصبح إجمالي مساحه المدينة 5913 فدان وتم اسناد تبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على أن تحصل محافظة الدقهلية على (15%) من عائد بيع الوحدات السكنية، ولأهمية المدينة ومكانتها دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في أول مارس 2018 أثناء تدشينه مدينة العلمين الجديدة، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية تصميم المخطط العام للمدينة والذى يوفر كورنيش للمدينة بعرض 56 مترا ويقع عليه مجموعات من الشواطئ العامة والخاصة بالإضافة إلى مجموعات من الأبراج السكنية والأنشطة المتعددة، وأكدت الهيئة أنه سيتم تنفيذ المدينة على 4 مراحل، وبدأت في تنفيذ المرحلة الأولى على مساحة 2063 فدانا وبها 53 ألف وحدة سكنية وتستوعب 230 ألف نسمة، وأكدت الهيئة أن إجمالي الوحدات السكنية على مستوى المدينة بالكامل سيصل لما يزيد على 159 ألف وحدة سكنية تستوعب 680 ألف نسمة وتشمل إسكانا سياحيا وإسكان الفيلات وإسكانا متوسطا واجتماعيا بالإضافة لجميع الخدمات اللازمة إلى جانب جامعة إقليمية ومدينة طبية ومناطق للصناعات التكنولوجية .

«المصري اليوم» ترصد حجم الإنجازات بالمدينة قبل زيارة رئيس الوزراء بساعات قليلة حيث تكثف الشركات العاملة جهودها للانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل والكورنيش، وكذلك الفيلات حيث يوجد بالمدينة خلية نحل تعمل بإتقان في كل المواقع سواء في تشطيبات الفيلات على البحر أو الفيلات المتصلة «دوبلكس» وعمارات سكن مصر والتي انتهى أغلبها مع استكمال الإسكان الاجتماعي .

وتتميز جميع الإنشاءات بمدينة المنصورة الجديدة بالجودة والتناسق والتشطيب الداخلي سوبر لوكس، بينما مازال العمل جاريا في مناطق الخدمات والجامعة والمبنى الإداري للمدينة والمدارس، فالجميع يسابق الزمن لإنهاء المرحلة الأولي بالتوازي مع استعداد هيئة المجتمعات العمرانية لطرح المرحلة الثانية .

وتتميز المدينة أن واجهات العمارات بها مميزة وهناك تمييز بين كل نوع منها ويصل ارتفاع جميع العمارات إلى 5 أدوار وأرضى وبكل دور في عمارات سكن مصر ودار مصر وجنة مصر، 4 شقق، بينما عمارات الإسكان الاجتماعي المناسب للشباب فالدور الدور الواحد يحتوى على 6 شقق .

وأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية قرب الانتهاء من تنفيذ 11232 وحدة سكنية (468 عمارة)، بمشروع «JANNA» وبلغت نسبة الإنجاز بها 93%، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 1149 فيلا منفصلة ومتصلة وشبة متصلة بمنطقة الفيلات بها 2103 وحدات، وتشمل (499 فيلا منفصلة- 152 فيلا متصلة- 498 فيلا شبه متصلة)، بها 2103 وحدات، وتشمل (634 فيلا نموذج كلاسيك 1، بها 1164 وحدة سكنية، و257 فيلا نموذج كلاسيك 2، بها 469 وحدة سكنية)، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية يونيو المقبل، و258 فيلا نموذج مودرن، بها 470 وحدة سكنية .

وجار تنفيذ 6504 وحدات سكنية (271 عمارة) ونسبة الانجاز بها 95% ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية يونيو المقبل، وجار تنفيذ 4704 وحدات سكنية (196 عمارة)، بمشروع «سكن مصر» للإسكان المتوسط ونسبة الإنجاز بها 95%، وجار تنفيذ مشروع مركز خدمات سكن مصر، وتنفيذ 1392 وحدة سكنية (58 عمارة سكنية)، بمشروع الإسكان المتميز ذو الطابع الساحلي».

بالإضافة لوضع اللمسات الأخيرة للانتهاء من 800 م بالجهة الشرقية من كورنيش مدينة المنصورة الجديدة، ويضم الكورنيش (ممشي- كافتيريات- برجولات- مقاعد- حارة دراجات- ملاعب- مناطق للقراءة والإنترنت- مناطق ألعاب للأطفال)، بينما بلغت نسبة تنفيذ 1.4 كم بالجهة الغربية من الكورنيش، 98 %، وجارٍ الانتهاء من المشروعات الخدمية على الممشى.