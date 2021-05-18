شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل لفض مشاجرة فى الطريق.. مصرع شاب في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شاب في البحيرة مصرعه أثناء تدخله لفض مشاجرة صادف أن قابلها خلال توجهه لزيارة أحد أصدقائه في البحيرة بعد أن أصابته «طوبة» في رأسه.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبوحمص بوصول «أحمد .ص» إلى مستشفى أبوحمص المركزي مصاباً بنزيف في المخ وكسر في الجمجمة وجرح قطعي في فروة الرأس، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله المستشفي.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتوصلت تحريات المباحث إلى وجود مشاجرة بين سائق «توك توك» وسائق «موتوسيكل» وتصادف مرور المجنى عليه والذى تدخل لفض المشاجرة، وأصابته طوبة من أحد الأطراف على رأسه أثناء محاولته ضرب الطرف الآخر مما أدي لإصابته في رأسه.

تم نقل المذكور إلى مستشفى أبوحمص العام، وتوفي عقب الوصول، وتمكن ضباط المباحث من ضبط طرفى المشاجرة، وقررت النيابة العامة التحفظ على جثة المجني عليه لحين انتهاء الطبيب الشرعي من تقرير تحديد أسباب الوفاة.