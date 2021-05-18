شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. شمال سيناء تبدأ حملة تطهير موسعة للشوارع والميادين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ محافظة شمال سيناء، غدًا الأربعاء، حملة رش وتطهير موسعة للشوارع والميادين العامة والمنازل والمؤسسات الحكومية، وذلك لمجابهة الموجه الثالثة من فيروس كورونا المستجد

وأكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة ، أن الحملة بمشاركة مديريات الصحة والطب البيطري والزراعة ومجالس المدن والهلال الأحمر المصري.

أضاف سكرتير عام المحافظة، أن الحملة بتوجيهات وتحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.