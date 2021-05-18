شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على جانب الطريق في نطاق مركز أبوالمطامير في محافظة البحيرة وتم نقلهم إلى المستشفي العام.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبوالمطامير بانقلاب سيارة ملاكي على طريق «أبوالمطامير- جناكليس» ووجود مصابين.

أصيب في الحادث 3 أشخاص بكسور وسحجات وكدمات واشتباه مع بعد الارتجاج، وتم نقل المصابين إلى مستشفي وادي النطرون المركزي، وتم عمل الإسعافات الأولية اللازمة.