شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصري يقدم مساعدات طبية لقطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، كمية من المساعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية لدعم مستشفيات قطاع غزة، وذلك عن طريق معبر رفح البري.

وقال عمر محمد، مدير فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، أن المساعدات شملت أجهزة صدمات القلب، وأجهزة قياس سكر وضغط، وأجهزة تنفس نيبوليزر، وأجهزة قياس حرارة عن بعد، وأجهزة ضغط ديجيتال، وبدل متعددة الاستخدام، وجوانتيات طبية، وأكياس قطنية، وشاش وأسطوانات أكسجين، ومحاليل ملح وجلوكوز، وأكياس نفايات، وكراسي نقالة للإسعاف، وشنط نظافة شخصية، هذا إلى جانب عدد كبير من الكمامات والبدل الطبية والسرنجات وزجاجات الكحول.

أضاف محمد، أنه تسليم المساعدات الي فرع الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، لتوزعها علي المستشفيات في قطاع غزة، لافتًا إلي تقديم كمية أخري من المساعدات خلال لأيام المقبلة.