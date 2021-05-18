شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 3 حالات إيجابية و12 حالة شفاء من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، 3 حالات إيجابية و12حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان ،إنه تم تسجيل 3حالات إيجابية بفيروس كورونا ليصل عدد الحالات الإيجابية إلى 452 حالة، بجانب تسجيل 12 حالة شفاء لترتفع إلى 2587 حالة شفاء منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى أن عدد حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة 166 حالة منذ بداية الجائحة، لافتًا إلى وجود 22 حالة تحت الحجز بالمستشفيات و53 حالة أخرى تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس.