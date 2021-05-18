شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في مصر .. رياح على معظم الأنحاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال تقرير حالة الطقس اليوم إلي وجود نشاط للرياح على معظم أنحاء مصر خلال طقس اليوم، وكذلك وجود ارتفاع في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على القاهرة الكبرى وكذلك الإسكندرية ومعظم أنحاء الجمهورية.

ويكون طقس اليوم Weather شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وحارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويصبح مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ويتحول خلال ساعات الليل ليكون معتدلا على جنوب البلاد وجنوب سيناء ولطيفًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وكذلك الوجه البحري.

وتتوقع الأرصاد الجوية خلال تقرير حالة الطقس اليوم الثلاثاء أن تكون من أهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وجود نشاط للرياح على فترات متقطعة على مناطق من السواحل الشرقية وشمال الصعيد والوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء.

تكون شمالية غربية على جنوب الصعيد وسرعتها تصل 11 عقدة، وشمالية شرقية على القاهرة الكبرى وتصل سرعتها 16 عقدة، ويكون إتجاه شمالية غربية على السواحل الشمالية وشمال الصعيد وسرعتها 16 عقدة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في مصر .. رياح على معظم الأنحاء

ويشير تقرير هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس فى مصر اليوم باعتدال البحر المتوسط وارتفاع الموج يتراوح بين متر ومتر ونصف ورياح شمالية غربية، ويكون البحر الأحمر مضطرب والرياح شمالية غربية وارتفاع الموج من مترين ونصف و3 أمتار.

ترتفع درجات الحرارة في مصر اليوم عن درجات الحرارة أمس، وتصل درجة الحرارة فى القاهرة العظمى إلي 33 درجة مقابل 32 درجة أمس، وترتفع درجة الحرارة فى الإسكندرية أيضًا من 26 درجة للعظمى أمس إلى 27 درجة اليوم، وتكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر كما يلي: