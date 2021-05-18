شكرا لقرائتكم خبر عن طقس معتدل الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يسود محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة، كما يسود مختلف مدن المحافظة هبوب رياح خفيفة، ساعدت في تلطيف درجة الحرارة علي مختلف الأنحاء.

وتراوحت درجات الحرارة في شمال سيناء ما بين 16 إلى 31 درجة، حيث سجلت العريش عاصمة المحافظة 19 إلى 26 درجة، بينما سجلت رفح 18 إلى 26 درجة، وتراوحت درجة الحرارة في مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 16 إلى 31 درجة.

بدورها واصلت محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعداد، حيث تقوم غرفة عمليات المحافظة بمتابعة الظروف الجوية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، لافتة إلى عدم تلقي الغرفة لأية إخطارات تتعلق بالظروف الجوية.