شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مبادرة أصحاب البصيرة وضعاف البصر «فرحة العيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم فريق أصحاب البصيرة للمكفوفين وضعاف البصر مبادرة«أصحاب فرحة العيد» والذي استهدفت تحقيق حياة كريمة للأسر والأطفال في الأحياء والقرى الأكثر احتياجا.

وقال الدكتور عبدالكريم الشاعر، قائد الفريق، أن المبادرة جرت بمشاركة أكثر من 15 مكفوف وضعيف البصر و20 متطوع من شباب كلية التربية بجامعة العريش وبعض القيادات المجتمعية، حيث ساهمت المبادرة في ادخال البهجة على أكثر من 100 أسرة و150 طفل بأحياء الصفا ووسط العريش وأبوصقل بمدينة العريش وقرية الروضة ببئر العبد.

أضاف الشاعر، أن أنشطة المبادرة تنوعت من توزيع كعك العيد والمسليات وبعض الهدايا على الأسر والأطفال، فضلًا عن تنظيم بعض الفقرات الفنية والألعاب التربوية والمسابقات الثقافية.

أشار إلى ختام فريق أصحاب البصيرة والمتطوعين المشاركين مبادرتهم بلقاء اجتماعي ترويحي سياحي على بحر الريسة بمدينة العريش، حيث حرص الفريق على أداء النشيد الوطني لمصر والتقاط صور تذكارية.