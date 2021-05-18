شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: تجهيز 3 مستشفيات لاستقبال المصابين الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن وزارة الصحة جهزت 3 مستشفيات وهي العريش والشيخ زويد وبئر العبد ، لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة عبر معبر رفح البرى.

أضاف المحافظ، في تصريح له، أنه تم تزويد المستشفيات الثلاث بعدد 46 طبيبا من الأخصائيين في جراحات الطوارئ من الرعاية العاجلة من وزارة الصحة وعدد 13 ممرضا من المؤهلين للتعامل مع حالات الطوارئ ، وذلك بخلاف الأطقم الطبية الموجودة بالمحافظة.

أشار المحافظ إلي دعم المستشفيات الثلاث بكميات كبيرة من الأدوات والأجهزة الطبية والأوكسجين وأكياس الدم وأدوية الطوارئ، ولك بالتنسيق مع وزارة الصحة .

لفت المحافظ الى قيام هيئة الإسعاف المصرية بتجهيز عدد 50 سيارة ، 20 سيارة من شمال سيناء ، و 30 سيارة من المحافظات المجاورة ، الى جانب 50 سيارة أخرى بصفة احتياطية لتكون جاهزة في حالة الاحتياج اليها مزودة بالأطباء والمسعفين والسائقين والأجهزة الطبية وغيرها .