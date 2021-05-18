شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 29 طن مخلفات وتهذيب الأشجار في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، برئاسة ابراهيم نصير ، حملة نظافة مكبرة استهدفت رفع الأتربة والمخلفات الصلبة من شوارع المدينة وعدد من القرى.

وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمدينة من رفع 12 طن من الاتربة بمنطقة السجل المدني والمجمع الاسلامي وشارع البحر والشوارع الجانبية.

كما تمكنت الوحدة المحلية لقرية الشغب من رفع 8 طن من الاتربة والمخلفات الصلبة بالطريق العام مصر اسوان ومدخل قرية الشغب وعلى جانبي ترعة الكلابية وتمشيط الطريق السريع مصر اسوان الزراعى وذلك بجانب قص وتهذيب وري الأشجار .. كما قامت الوحدة المحلية لقرية كومير من رفع 5 طن من الاتربة والمخلفات الصلبة بمدخل قرية العضايمة والطريق السريع.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية الدير برفع 4 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة بالطريق السريع مصر اسوان وبجوار العمارات السكنية وبمحيط الوحدة الصحية.

وفي السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لقرية النمسا برفع ٦طن من الاتربة والمخلفات الصلبة بالطريق الغربي السريع ومدخل القرية وطريق طراد النيل وطريق دير الشهداء بالقرايا.