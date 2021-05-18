شكرا لقرائتكم خبر عن إدخال 13 شاحنة من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدخلت السلطات المصرية كمية من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة، عبر بوابة معبر رفح البري في محافظة شمال سيناء، وذلك لدعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت المصادر، أن المساعدات عبارة عن 13 شاحنة تقل كميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية ومواد الإغاثة، حيث قام الهلال الأحمر المصري بتسليمها إلى نظيره الفلسطيني.

يذكر أن السلطات المصرية تفتح معبر رفح البري بشمال سيناء إستثنائيًا منذ يوم الأحد الماضي، لاستقبال الجرحى والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وإدخال المساعدات المتنوعة للقطاع.