شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تنسيق الثانوى لدفعة الشهادة الإعدادية 2021 وفق درجات الترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تنسيق الثانوى العام لدفعة طلبة الشهادة الإعدادية 2021، سيكون وفق درجات الطالب التى يحصل عليها فى امتحانات الفصل الدراسي الثاني فقط، موضحة أن امتحان الترم الأول المجمع كان للاجتياز فقط ودرجاته لن تضاف لمجموع الطالب النهائى الذى يعتد به فى تنسيق الثانوى العام والمدارس الفنية.

وطالبت وزارة التربية والتعليم من الطلاب ضرورة التركيز فى منهج الترم الثانى قبل عقد الامتحانات فى يونيو المقبل، موضحة أن امتحان الترم الثانى سيكون منفصلا لكل مادة على حدة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للطلاب أثناء أداء الامتحانات فى المدارس، مشيرة إلى أن الاختبارات النهائية للطلاب تكون فى مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الإجتماعية والعلوم والرياضيات وتعقد كل مادة فى يوم مستقل حسب الجداول التى تعلنها المديريات التعليمية.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قررت عقد امتحان مجمع يوم 7 مارس الماضى لطلاب الشهادة الإعدادية بسبب ظروف جائحة كورونا، حيث أدى مليون و613 ألفا و613 طالبا وطالبة بالصف الثالث الإعدادي، الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 35 سؤالاً فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد.

وأدى الطلاب الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة، وتضم عددًا من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف للمجموع.