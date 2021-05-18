شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يكشف تفاصيل تدريس اللغة الصينية..ويؤكد: مصر توفر لأبنائها لغات عديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل تدريس اللغة الصينية على طلاب المدارس بداية من العام المقبل، قائلا: مصر توفر لأبنائها لغات عديدة "اختيارية" كلغة ثانية لتمكينهم من التعامل مع العالم ولتمكينهم من اقتحام مجالات عمل جديدة في مصر وخارجها والكل يعلم أن اللغة الصينية أصبحت تدرس في العالم الغربي كله نظرا للتطور الهائل في آسيا عموما والاحتياج لها في المنافسة العالمية.

وتابع وزير التربية والتعليم فى تصريحات له: اللغة الثانية اختيارية ونحن نجتهد لتوفير كل ما يمكن لتعليم أولادنا لمن يريد ذلك والأمر اختياري وسوف يبدأ بتجربة محدودة في 10 مدارس عامة فقط ومدرسة واحدة للتعليم الفني العام القادم.

وأوضح وزير التربية والتعليم،: نحن نسابق الزمن (رغم جائحة كورونا) لتاليف ومراجعة وطباعة وتوزيع هذه المناهج الجديدة في كل شئ ولنتذكر أنها تنتج لأول مرة بالكامل وهو عمل ضخم للغاية وباذن الله نبذل ما نستطيع ولا داعي للتحضير بالطريقة القديمة قبل العام الدراسي.

ووجه الوزير رسالة لأولياء الأمور قائلا: اتركوا الأولاد لو سمحتم يتعلمون في المدرسة فقط لأن هذه هي فلسفة النظام الجديد ولا نريد تحويله للعادات القديمة في الحفظ والدروس والدرجات والامتحانات.

وأكد الوزير : سوف يكون هناك تدريب متكامل بشكل جديد لكافة المعلمين المنوط بهم تدريس هذه المناهج أن شاء الله قبل العام الدراسي بوقت كافي وندعو الله أن تكون الأوضاع أفضل من ناحية جائحة كورونا.